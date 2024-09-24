"النشرة": غارات على كونين وكفركلا والشهابية وبوداي وتحليق مكثف للطيران فوق البقاع وجزين

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت كونين، المنطقة الواقعة بين بلدتَي البازورية والبرج الشمالي، كفركلا، صديقين، الشهابية".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"تعرّض خراج بلدة بوداي لغارة من مسيّرة إسرائيليّة".
بالتّوازي، يُسجّل تحليق كثيف للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع، وفوى منطقة جزين على علو منخفض.
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