أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، في بيان، أنّ "العدو الصّهيوني يقوم بإلقاء مناشير عليها "باركود" في مناطق البقاع، وقد يعمد إلى إرسالها في أماكن أخرى".
وطلبت "عدم فتح الـ"باركود" أو تداوله، بل يجب عليكم تلفه مباشرةً، لأنّه خطير جدًّا، ويقوم بسحب كلّ المعلومات الموجودة لديكم، وهو كود مؤذٍ لسلامتكم. الرّجاء أخذ الحيطة والحذر".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": لعدم فتح أو تداول "باركود" على مناشير يلقيها العدو في البقاع لأنه خطير جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.