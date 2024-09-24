افاد مصدر امني لوكالة فرانس برس، بأن "المئات نزحوا من لبنان إلى سوريا عبر نقطتين حدوديتين في أعقاب الغارات الاسرائيلية الكثيفة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان منذ الاثنين".
واشار المصدر الأمني للوكالة الى أن "تم تقدير عدد الأشخاص الذين اجتازوا الحدود عبر معبري القصير (شرق لبنان) والدبوسية (شمال) نحو 500 شخص بين الساعة الرابعة عصرا حتى منتصف ليل الاثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس برس: مئات الأشخاص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا على وقع الغارات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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