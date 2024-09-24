الوكالة اللبنانية: جرحى في الغارة الإسرائيلية على بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت/ تل أبيب- (د ب أ )

أفادت الوكالة اللبنانية اليوم الثلاثاء بسقوط جرحى في الغارة الإسرائيلية على منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى "سقوط عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنياً من 6 طوابق في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت".

ووفق الوكالة، "أدت الغارة إلى تدمير ثلاثة طوابق من مبنى سكني مأهول، وتحاول فرق الإسعاف الوصول إلى المدنيين الموجودين في المبنى".

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي قال على حسابه على منصة إكس، إن "الجيش شن غارة بشكل محدد في منطقة بيروت".

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن "هدف الهجوم هو قائد مجموعة الصواريخ التابعة لمنظمة حزب الله"، مشيرا إلى أنه "لم تعرف حتى الآن نتائج الهجوم".

بدورها ذكرت قناة 14 الإسرائيلية أن الهدف من القصف "قائد كبير في حزب الله وله دور مهم".