شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تعزز دوره التنموى والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن مشاركة منتدى شباب العالم، في قمة المستقبل بنيويورك، تأتي تتويجاً للجهود التي نجح المنتدى في تحقيقها على مدار النسخ الماضية في تعزيز التواصل مع الشباب في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن أن المشاركة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لدور الشباب في صنع القرارات على المستوى الدولي وجعلهم أداة فاعلة في بناء المجتمعات.

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن منتدى شباب العالم نجح في الترويج لفكرة تمكين الشباب كجزء من الحلول للمشاكل العالمية، ويعكس ذلك التزام مصر بالترويج لدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشاركة المنتدى في القمة المنعقدة بنيويورك تمثل فرصة سانحة في الترويج للصورة الدولية لمصر وتعزيز مكانتها، باعتبارها مقدمة نموذجاً لدور الدول النامية في التأثير على السياسات الدولية ودعم التحول الرقمي والابتكار.

ولفت عبد المجيد، أن قمة المستقبل توفر للشباب المشاركين في المنتدى فرصة للتفاعل مع قادة الفكر والسياسة، مما يفتح قنوات دبلوماسية جديدة، بالإضافة إلى التعرف على تجارب دول أخرى ومشاركة التجربة المصرية في مجالات مثل التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، أن منتدى شباب العالم سيكون له بصمة إيجابية في تقديم رؤى حول كيفية التعامل مع القضايا المستقبلية مثل التغيرات التكنولوجية والبيئية، معتبرا إياه خطوة فريدة لأن الشباب قادرون على تقديم أفكار مبتكرة غير تقليدية تساهم في وضع استراتيجيات بعيدة المدى.

وأشاد "عبد المجيد"، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال «قمة المستقبل» بنيويورك، قائلا "إنها تقدم إطارا وطنيا متكاملا للتمويل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، و تتضمن هيكلا مرنا يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، كما تعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار شامل للتمويل لسد فجوات تمويل التنمية".