"رويترز" عن مصدرين: سقوط شخص واحد على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين أمنيين، بـ"مقتل شخص واحد على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن عن مصدر عسكري إسرائيلي، عن "محاولة اغتيال قيادي رفيع في حزب الله في بيروت"، موضحة أن "النتائج لم تتضح بعد".

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في تصريح، أنّ "الجيش الإسرائيلي شنّ غارة بشكل محدّد في منطقة بيروت".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفذ، قبل قليل، غارة جوية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية.