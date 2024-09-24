"النشرة": استهداف فريق الدفاع المدني بالهيئة الصحية جراء غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"استهداف فريق الدّفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة النبطية الفوقا".

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