الحلبي: تمديد الإقفال ووقف الدروس في المدارس والمعاهد والجامعات حتى نهاية الأسبوع

أعلن وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، في بيان، أنّ "نظرًا إلى استمرار الظّروف الّتي اقتضت إقفال مؤسّسات تربويّة ومهنيّة وجامعيّة في مناطق محدّدة، وتعليق الدّروس في مناطق أخرى، يمدّد إقفال المدارس والثّانويات والمعاهد والمدارس المهنيّة الرّسميّة والخاصّة، حتّى نهاية هذا الأسبوع في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية. ويمدّد كذلك وقف الدّروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشّمال وعكار، على أن يشمل وقف الدّروس أيضًا الجامعة اللبنانية ومؤسّسات التّعليم العالي الخاصّة في المناطق اللّبنانيّة كافّة حتّى نهاية الأسبوع الحالي"، داعيًا جميع المسؤولين عن المؤسّسات التّربويّة والجامعيّة، إلى "متابعة بيانات الوزارة بهذا الخصوص".

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