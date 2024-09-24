اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث أصدرت لائحة محدثة للمدارس المخصصة لاستقبال النازحين

أعلنت "اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات"، في بيان، أنّ "الحاقاً بالبيانات السابقة التي صدرت عن اللجنة حول تنظيم حركة النزوح الداخلي، فيما يلي اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة: بيروت: 1. مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية 2. ⁠ثانوية جبران التويني الرسمية 3. ⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية تجمع ثانويات بئر حسن 4. ثانوية صبحي المحمصاني 5. ثانوية راس بيروت الرسمية المختلطة 6. ثانوية الدكتورة أمان كبارة شعلاني 7. ثانوية لور مغيزل للبنات الرسمية 8. مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة-الرميلة 9. مدرسة راس النبع الاولى 10. مدرسة البسطة الثانية 11. مدرس وطى المصيطبة 12. مدرسة البنات الثانية 13. مدرسة الشهيد عدنان حلباوي 14. مدرسة راس النبع الثانية المختلطة 15. مدرسة زقاق البلاط 16. مدرسة بيروت العالية 17. مدرسة راس النبع الأولى 18. ثانوية فخر الدين الرسمية للبنات 19. ⁠ثانوية شكيب أرسلان الرسمية 20. ⁠مدرسة المستقبل الرسمية 21. ثانوية عمر فروخ الرسمية جبل لبنان: 1. مدرسة عيتات الرسمية 2. مدرسة مجدليا الرسمية 3. مدرسة باتر الرسمية 4. مدرسة بيصور الرسمية 5. مدرسة جون الرسمية 6. تجمع مدارس شحيم الرسمية 7. تكميلية بتلون الرسمية 8. مدرسة بعورتا الرسمية 9. مدرسة بعاصير الرسمية 10. مدرسة الجاهلية الرسمية 11. مدرسة القماطية الرسمية 12. مدرسة عرمون الرسمية 13. مدرسة كترمايا الرسمية 14. مدرسة رميلة الرسمية 15. مدرسة بشامون الرسمية 16. مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون 17. مجمع الرئيس بري بئر حسن 18. المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية 19. مدرسة بعبدا المختلطة الرسمية 20. مدرسة العبادية الرسمية 21. مدرسة شانيه الرسمية 22. مدرسة عين دارة الرسمية 23. تكميلية جل الديب الرسمية 24. متوسطة سد البوشرية للصبيان الرسمية 25. مدرسة عين عنوب الرسمية 26. مدرسة الشويفات القبة صبيان الرسمية 27. مدرسة عقبة بياقوت الرسمية 28. مدرسة تحويطة الغدير الرسمية 29. مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية 30. مدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسمية 31. مدرسة المشرفة الرسمية 32. مدرسة كمال جنبلاط الرسمية 33. مدرسة برجا ديماس الرسمية 34. مدرسة برجا المختلطة الرسمية 35. مدرسة شويفات القبة بنات الرسمية 36. مدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا ) 37. ثانوية جل الديب الرسمية 38. مدرسة العمروسية الثانية الرسمية 39. مدرسة العمروسية الثالثة الرسمية 40. مدرسة سبنيه الرسمية 41. مدرسة بدغان الرسمية 42. مدرسة الغدير الرسمية 43. مدرسة غريفة الرسمية 44. ⁠مدرسة حصروت 45. ⁠تجمع روضات شحيم 46. ⁠مدرسة عانوت 47. ⁠مدرسة شحيم الثانية 48. ⁠مدرسة رويسة البلوط الرسمية 49. مدرسة الزعرورية الرسمية 50. مدرسة احمد البلبل الرسمية 51. مدرسة داريا الرسمية 52. مدرسة مزبود الرسمية 53. مدرسة المغيرية الرسمية 54. مدرسة كترمايا الرسمية 55. مدرسة الوردانية الرسمية 56. مدرسة الدون بوسكو 57. مدرسة سد البوشرية الرسمية للبنات 58. مدرسة المتين 59. مدرسة عيناب 60. مدرسة الشويفات العمروسية 61. مدرسة بعقلين 62. مدرسة سن الفيل انكليزي 63. ابتدائية الحدت 64. متوسطة الحدت 65. مدرسة كيفون 66. مدرسة بيت شباب 67. مدرسة برج حمود فرنسي 68. مدرسة الدكوانة 69. ثانوية الأخطل الصغير 70. ثانوية نيحا 71. ثانوية المختارة 72. ثانوية الشهيد رفيق الحريري - حارة الناعمة 73. ثانوية منيرة أبو مرعي كترمايا 74. ثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات 75. ثانوية مارون عبود عاليه الجنوب: 1. متوسطة صور الرسمية ١ 2. ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية 3. المدرسة الكويتية الرسمية 4. مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية 5. مدرسة مرجان الرسمية 6. متوسطة الياس مرعي الرسمية – روم 7. متوسطة حارة صيدا الرسمية 8. ثانوية حارة صيدا الرسمية 9. متوسطة مغدوشه الرسمية 10. مدرسة عبرا الرسمية 11. مدرسة درب السيم الرسمية 12. ابتدائية جزين الرسمية 13. متوسطة جزين الرسمية 14. ثانوية الإمام الصدر الرسمية صور 15. مدرسة المساكن الرسميه 16. مدرسة إلياس مرعي الرسميه 17. مدرسة عين مجدولين الرسميه 18. مدرسة لبعا الرسميه 19. مدرسة العمانيه الرسميه 20. مدرسة الإصلاح الاولى الرسميه 21. مدرسة الابتدائيه المختلطه الرسميه - الرشديه 22. ثانوية مصطفى الزعتري الرسمية 23. مدرسة القريه الرسميه 24. مدرسة عين الدلب الرسميه 25. متوسطة صيدا المختلطه – القناي 26. ثانوية جزين الرسمية البقاع: 1. ابتدائية قب إلياس الرسمية 2. معهد التعليم والتدريب زحلة 3. متوسطة غزة الرسمية 4. ثانوية المنارة الرسمية 5. متوسطة القرعون الرسمية 6. ⁠متوسطة كوكبا الرسمية 7. متوسطة ضهر الأحمر الرسمية 8. متوسطة المعلقة الرسمية المختلطة 9. متوسطة المعلقة الرسمية للبنات 10. ثانوية حوش الامراء الرسمية 11. متوسطة مجدل بلهيص الرسمية 12. متوسطة جب فرح- عز العرب الرسمية 13. متوسطة المرج الرسمية 14. متوسطة كامد اللوز الرسمية 15. متوسطة الفرزل الرسمية 16. مدرسة الكويت الرسمية شهابية الفاعور 17. متوسطة بعلول الرسمية 18. متوسطة كفريا الرسمية 19. مدرسة حي الفضل الرسمية 20. ثانوية صغبين الرسمية 21. مدرسة دير الغزال الرسمية 22. متوسطة نيحا الرسمية 23. ثانوية البروفسور منير ابو عسلي الرسمية ( ثانوية زحلة الرسمية للصبيان سابقا) 24. ثانوية زحلة الرسمية (ثانوية زحلة الرسمية للبنات سابقا) 25. متوسطة حوش الامراء الرسمية 26. ابتدائية بر الياس الرسمية 27. متوسطة رعيت الرسمية 28. متوسطة قب الياس الرسمية 29. متوسطة الرفيد الرسمية الشمال: 1. معهد زغرتا الفني الرسمي 2. المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي 3. مدرسة فرح أنطون الرسمية 4. مدرسة مي الثانية الرسمية 5. مدرسة مي الأولى الرسمية 6. مدرسة بعل محسن الرسمية 7. مدرسة القلمون صبيان الرسمية 8. مدرسة رأسنحاش الرسمية 9. مدرسة عبرين الرسمية 10. مدرسة رشعين الرسمية بعلبك الهرمل: 1. متوسطة دير الأحمر الرسمية 2. متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية 3. متوسطة القاع الرسمية 4. ⁠متوسطة راس بعلبك الرسمية 5. متوسطة عرسال 2 6. متوسطة عرسال 3 7. متوسطة عرسال 4 8. متوسطة عرسال 5 9. ثانوية راس بعلبك الرسمية 10. ثانوية الفاكهة الرسمية 11. ثانوية دير الاحمر الرسمية 12. متوسطة شليفا الرسمية 13. متوسطة الخريبة الرسمية 14. متوسطة عرسال الأولى الرسمية 15. متوسطة شميس برقا عكار 1. المربي خير الدين الرفاعي الرسمية 2. مدرسة ببنين للصبيان الرسمية 3. ثانوية ببنين الرسمية 4. مدرسة حلبا صبيان الرسمية 5. مدرسة البيرة الرسمية 6. ثانوية البيرة الرسمية 7. تكميلية د. يعقوب الصراف الرسمية 8. مدرسة دير دلوم الرسمية 9. مدرسة الدورة الرسمية 10. مدرسة المسعودية الرسمية خطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين لمراكز الإيواء: جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225 الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709 بيروت: 01-987001 / 81-075453 البقاع: 08-808211 / 81-479342 الخط الساخن لوزارة الصحة العامة للشؤون الصحية: 1787".

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث أصدرت لائحة محدثة للمدارس المخصصة لاستقبال النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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