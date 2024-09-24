أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الى أنني "أؤكد وأحذر السكان اللبنانيين الذين غادروا وابتعدوا عن المنشات والمنازل التي احتوت أو لا تزال تحتوي على أسلحة. لا ترجعوا اليها. إنها أماكن خطيرة قد تنفجر فيها المتفجرات، قد تقصف لاحقا من جديد".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: أحذر اللبنانيين الذين غادروا منازل احتوت على أسلحة بعدم العودة إليها لأنها قد تقصف مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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