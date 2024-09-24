زعم العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن "لدى الحكومة وقوات الأمن الدعم الكامل لمواصلة العمل لإعادة سكان الشمال بأمان"، لافتاً الى أنه "إذا لم يتوقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن إطلاق الصواريخ، فسنضطر إلى القيام بعملية برية لإعادة سكان الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: إذا لم يتوقف نصرالله عن إطلاق الصواريخ فسنضطر للقيام بعملية برية لإعادة سكان الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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