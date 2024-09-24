نتانياهو للبنانيين: حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله ونصرالله يقودكم إلى حافة الهاوية

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنني "أقول للبنانيين حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله ونصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية"، معتبراً أن "حزب الله يعرض لبنان للخطر وعلى اللبنانيين التحرر منه".

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