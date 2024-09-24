أجرى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، اتصالًا برئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" السّابق وليد جنبلاط، وتمّ التّداول في التطوّرات في هذه اللّحظة المصيريّة، كما تمّ التّوافق على إبقاء الاتصالات متواصلة.

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل اتصل بوليد جنبلاط وتداولا بالتطورات وتوافُق على إبقاء الاتصالات متواصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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