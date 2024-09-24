بوحبيب شارك بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويواصل لقاءاته لخفض التصعيد

شارك وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في الجلسة الافتتاحيّة للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في دورتها التّاسعة والسّبعين في نيويورك، بحضور الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد كبير من قادة وملوك ورؤساء دول العالم.

ويتابع بوحبيب لقاءاته اليوم، الهادفة إلى خفض التّصعيد، على أن يترأس الوفد اللّبناني ومساعي التّهدئة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فور وصوله إلى نيويورك.