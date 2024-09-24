غانتس: الحكومة مستعدة لتنفيذ عملية برية إذا استمرت صواريخ "حزب الله"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، أكد دعم الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن الكامل لمواصلة العمليات العسكرية بهدف إعادة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم بأمان ، وجاءت تصريحات غانتس في ظل تصاعد التوترات مع "حزب الله" في لبنان واستمرار إطلاق الصواريخ على المناطق الشمالية من إسرائيل.

غانتس أوضح في حديثه أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الوضع في الشمال. وأشار إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت التهديدات الأمنية من جانب "حزب الله". وأضاف: "إذا لم يتوقف الأمين العام لـ'حزب الله' حسن نصر الله عن إطلاق الصواريخ، سنكون مضطرين للنظر في تنفيذ عملية برية واسعة النطاق لضمان سلامة سكان الشمال".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه القلق داخل إسرائيل من تصعيد المواجهة مع "حزب الله"، خاصة بعد تزايد وتيرة القصف المتبادل على الحدود الشمالية. غانتس أكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات الممكنة، مشددًا على أن أي عملية برية ستكون بدافع الضرورة القصوى لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام عبرية إن الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل بدأت تكثف النقاشات حول مدى جاهزية الجيش لتنفيذ عملية برية في لبنان، وذلك في حال استمرت التهديدات من "حزب الله". وأضافت التقارير أن الحكومة تدرس بدقة الخيارات المتاحة، مع مراعاة التأثيرات الإقليمية والدولية لأي عملية عسكرية واسعة النطاق.

من جانبه، حذرت قيادات سياسية في إسرائيل من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى حرب شاملة مع "حزب الله"، خاصة في ظل دعم إيران المستمر للجماعة. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة مصممة على عدم السماح لـ"حزب الله" بفرض واقع جديد على الحدود الشمالية.

الولايات المتحدة تتعقب الأمريكيين العائدين من أوكرانيا وسط مخاوف أمنية

كشفت وسائل إعلام أمريكية ، اليوم ، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد أطلقا برنامجًا في عام 2022 لتعقب المواطنين الأمريكيين الذين زاروا أوكرانيا ، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فإن هذا البرنامج يهدف إلى مراقبة العائدين من منطقة الصراع الأوكراني، لتحديد ما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا أو قد يمارسون العنف بعد عودتهم.

ورغم أن البرنامج لم يتم الكشف عنه من قبل، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن التحقيقات تتضمن فحصًا للأفراد، بمن فيهم ريان ويسلي روث، الذي يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم معرفة السلطات برحلة روث إلى أوكرانيا، لم يخضع لفحص دقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى بعد نشره كتابًا يحتوي على دعوات ضد ترامب.

وتساءلت المصادر حول مدى فعالية المعايير المستخدمة لتقييم المخاطر المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين العائدين من أوكرانيا. كما أوضح التقرير أنه لا توجد قوائم رسمية للأشخاص المتعقبين، ولم يتم تقديم أمثلة على محاكمة أي فرد في الولايات المتحدة بناءً على رحلته إلى أوكرانيا، رغم تقارير تفيد باحتمال تهريب أسلحة أو ذخيرة غير مصرح بها.

يأتي ذلك في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة لترامب، في 13 يوليو الماضي، عندما صعد توماس ماثيو كروكس إلى منصة تجمع انتخابي في بنسلفانيا وفتح النار، ما أسفر عن إصابة ترامب بجروح طفيفة وإصابة آخرين قبل أن ترديه قوات الخدمة السرية قتيلاً.