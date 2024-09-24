الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن القضاء على إبراهيم محمد القبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في "حزب الله"، خلال عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد المواقع في جنوب لبنان ، وأكدت مصادر عسكرية أن القبيسي كان مسؤولًا عن تطوير وتوجيه القدرات العسكرية للحزب، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا للقوات الإسرائيلية.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فقد تم تنفيذ العملية بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع القبيسي وتحركاته. وأوضح البيان أن الضربة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإضعاف قدرات "حزب الله" على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، خاصة في ظل التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن العملية كانت مدروسة بعناية، وأنها تتماشى مع السياسة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات المتزايدة من "حزب الله". وأشار إلى أن القبيسي كان يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الترسانة العسكرية للحزب، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي رد فعل "حزب الله" على العملية، أصدرت الجماعة بيانًا يتعهد بالانتقام من الهجوم، مشيرةً إلى أن مقتل القبيسي لن يمر دون عواقب. واعتبرت الجماعة أن هذه الضربة تشكل تصعيدًا غير مبرر من الجانب الإسرائيلي، ودعت أنصارها إلى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات.

من جهة أخرى، حذرت بعض الأوساط السياسية في إسرائيل من أن عملية قتل القبيسي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله". وقد دعا عدد من المحللين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع تداعيات هذه العملية، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تتابع الحكومة الإسرائيلية الوضع عن كثب، في ظل تحذيرات من إمكانية رد فعل عسكري من "حزب الله".

إدارة بايدن تواصل دعم إسرائيل بالأسلحة رغم تزايد القلق من صراع أوسع

أفادت شبكة إن بي سي نيوز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة، رغم التحذيرات من أن الأوضاع تقترب من الانزلاق إلى صراع أكبر. وأكد المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق متزايد بشأن قدرتها على منع تصعيد النزاع الذي قد ينعكس سلبًا على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتشير التقارير إلى أن إدارة بايدن تعمل على تعزيز تزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد العسكري في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متعددة. ومع ذلك، يعبر بعض المسؤولين داخل الإدارة عن مخاوفهم من أن زيادة الدعم قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، حيث تشتد المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين دعم حليفتها إسرائيل ودعوات التهدئة من قبل المجتمع الدولي. وأشاروا إلى أن الإدارة تعكف على دراسة جميع الخيارات المتاحة لتفادي اندلاع صراع أوسع، ولكنهم يعبرون عن قلق متزايد بشأن فقدان القدرة على التأثير في مجريات الأحداث.

كما أوضح المسؤولون أن الأوضاع المتدهورة في غزة والضفة الغربية قد تعقد جهود السلام، حيث تسجل الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والردود العسكرية، ما يثير المخاوف من تصعيد أكبر. وقد دعا عدد من المشرعين في الكونغرس الأمريكي الإدارة إلى مراجعة استراتيجيتها لضمان عدم دفع الأوضاع نحو الأسوأ.

وفي ظل هذه الأجواء، يبدو أن إدارة بايدن تواجه تحديًا كبيرًا في موازنة التزاماتها تجاه إسرائيل مع الضغوط المتزايدة لضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع. كما أن عدم الاستقرار الإقليمي قد يزيد من التعقيدات التي تواجهها السياسة الخارجية الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول القدرة على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة