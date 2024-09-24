ياسر رشاد - القاهرة - أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم ، بتصريحات حادة تجاه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، معتبرًا أن الأخير يقود لبنان نحو الهاوية ويعرض البلاد للخطر ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار نتنياهو إلى التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية والتهديدات التي يمثلها حزب الله على أمن إسرائيل واستقرار لبنان.

وقال نتنياهو: "نصر الله يقود لبنان إلى حافة الهاوية، وحزب الله يتحمل المسؤولية عن الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني". وأكد أن الأنشطة العسكرية والسياسية التي يقوم بها الحزب تهدد ليس فقط إسرائيل، بل أيضًا استقرار لبنان نفسه، مضيفًا: "على اللبنانيين أن يتحرروا من قبضة حزب الله".

وتابع نتنياهو قائلًا: "لا يمكن للبنان أن يكون آمنًا في ظل وجود هذا التنظيم الإرهابي الذي يستغل الشعب اللبناني كدرع بشري". كما شدد على أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديدات قد تصدر عن حزب الله، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي تصعيد.

في سياق متصل، أشار نتنياهو إلى أن حزب الله أصبح جزءًا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها لبنان، حيث أكد أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الحزب تهدد الأمن القومي اللبناني وتزيد من معاناة المواطنين. ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك المخاطر التي يمثلها حزب الله والضغط عليه لوقف أنشطته.

كما أعرب نتنياهو عن قلقه من أن استمرار تصرفات حزب الله قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في المنطقة، محذرًا من أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. وأكد أن الحكومات السابقة لم تكن قادرة على التصدي للتحديات التي يطرحها الحزب، وهو ما يتطلب استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الأزمة.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على التزام إسرائيل بحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا على أهمية الوحدة والتضامن بين الشعب اللبناني لمواجهة التحديات التي يفرضها حزب الله.

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على إبراهيم محمد القبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن القضاء على إبراهيم محمد القبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في "حزب الله"، خلال عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد المواقع في جنوب لبنان. وأكدت مصادر عسكرية أن القبيسي كان مسؤولًا عن تطوير وتوجيه القدرات العسكرية للحزب، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا للقوات الإسرائيلية.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فقد تم تنفيذ العملية بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع القبيسي وتحركاته. وأوضح البيان أن الضربة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإضعاف قدرات "حزب الله" على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، خاصة في ظل التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن العملية كانت مدروسة بعناية، وأنها تتماشى مع السياسة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات المتزايدة من "حزب الله". وأشار إلى أن القبيسي كان يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الترسانة العسكرية للحزب، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي رد فعل "حزب الله" على العملية، أصدرت الجماعة بيانًا يتعهد بالانتقام من الهجوم، مشيرةً إلى أن مقتل القبيسي لن يمر دون عواقب. واعتبرت الجماعة أن هذه الضربة تشكل تصعيدًا غير مبرر من الجانب الإسرائيلي، ودعت أنصارها إلى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات.

من جهة أخرى، حذرت بعض الأوساط السياسية في إسرائيل من أن عملية قتل القبيسي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله". وقد دعا عدد من المحللين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع تداعيات هذه العملية، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تتابع الحكومة الإسرائيلية الوضع عن كثب، في ظل تحذيرات من إمكانية رد فعل عسكري من "حزب الله".