خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة للأبناء الذين يعانون من جنوح عقلي وفكري أدى إلى التشكك وعدم استقرار الإيمان.

وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "حديثي هو حديث أب يحدث أولاده، والمناخ المطلوب هو الاحترام والتقدير، وعدم الإقصاء والتخوين، وعدم التسرع في إصدار الأحكام. وشرطنا هو احترام العقل، لأن العقل لا يورد الإنسان موارد التهلكة".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرى ويسمع إلى ما لا نهاية، وكذلك لا يمكن لمن يريد التفكير أن يفكر إلى ما لا نهاية، لافتا إلى أن القرآن قد لخص هذا الأمر في الآية: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا".

وأوضح أن كلمة "تقف" تعني "لا تتبع"، أي لا تتبع ما ليس لك به علم.