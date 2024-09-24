محافظ الدقهلية يحيل 132 محضرًا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن المحافظة من خلال قطاع التموين، أسفرت عن تحرير 132 محضرًا، وجرى إحالتهم للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة، محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جرى تنفيذها قامت بضبط وتحرير 95 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 37 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز 15 محضر تصرف في دقيق و31 محضر عدم مطابقة للمواصفات و39 محضر نقص وزن ومحضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة (1515 رغيف)، و3 محاضر تجميع دقيق بقيمة 38 شيكارة، و2 محضر تجميع بطاقات ومحضر عدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات والمحاضر 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر طلمبة بنزين بدون ترخيص، ومحضر غش تجاري، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و⁠محضر سلع بدون بيانات، ومحضر تجميع سلع تموينية، وجرى التحفظ على 3 أسطوانات غاز، و30 كجم لحم بلدي و300 لتر سولار و600 لتر منظفات.