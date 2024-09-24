خارجية إيران: الهجوم المتوحش للكيان الصهيوني على لبنان هو نتيجة لمأزقه في غزة

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أن "الهجوم المتوحش للكيان الصهيوني على لبنان هو نتيجة لمأزقه في غزة"، لافتاً الى أنه "لم يطرح أي شيء بشأن خفض المواجهة مع الكيان الصهيوني ودعم المقاومة على رأس أولوياتنا". وأضاف عراقجي، أننا "نريد العودة لصيغة الاتفاق النووي القائمة على سلمية أنشطتنا النووية ورفع العقوبات".

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