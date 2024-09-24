غالانت: رغم تعرض حزب الله لضربات قوية وانخفاض معنوياته يجب أن نأخذ تهديداته بتدميرنا وضربنا على محمل الجد

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى انه بالرغم من تعرض حزب الله لضربات قوية وانخفاض معنوياته، يجب أن نأخذ تهديداته بتدميرنا وضربنا على محمل الجد.

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريح له، الى إن إسرائيل ستواصل قصف أهداف تابعة لحزب الله لحين تحقيق هدف ضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان. وأضاف إن إسرائيل ستشن المزيد من الضربات.

واوضح غالانت "حزب الله اليوم ليس هو حزب الله الذي عرفناه قبل أسبوع. لقد عانى من سلسلة من الضربات لقيادته وسيطرته ومقاتليه ووسائل القتال لديه. هذه كلها ضربات شديدة".