أكسيوس: حزب الله طلب من إيران مهاجمة إسرائيل لكن إيران أبلغت حزب الله أن الوقت ليس مناسباً لشن هجوم على إسرائيل

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن ناقش إمكانية التدخل الإيراني المباشر في القتال بلبنان مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

ولفت "أكسيوس" الى ان حزب الله طلب من إيران مهاجمة إسرائيل، لكن إيران أبلغت حزب الله أن الوقت ليس مناسباً لشن هجوم على إسرائيل.

وذكر "أكسيوس" بان توجيهات صدرت للجيش الإسرائيلي بتجنب أي تصعيد يمنح إيران سبباً للانضمام للقتال.