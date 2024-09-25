بو حبيب: لبنان لا يستطيع بمفرده إنهاء القتال ويحتاج إلى مساعدة أميركا رغم خيبات الأمل في الماضي

اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في كلمته في الامم المتحدة، الى ان أميركا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها إحداث فارق حقيقي بالمنطقة.

وشدد بو حبيب على ان لبنان لا يستطيع بمفرده إنهاء القتال، ويحتاج إلى مساعدة أميركا رغم خيبات الأمل في الماضي.