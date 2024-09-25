أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، الأربعاء، أن "حزب الله" حاول ضرب أحد مواقعها الاستراتيجية، لكن بفضل الدفاعات التي تم تركيبها مسبقًا، فشلت المحاولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء الإسرائيلية: "حزب الله" حاول ضرب أحد مواقعنا الاستراتيجية لكن بفضل الدفاعات فشلت المحاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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