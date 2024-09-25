اشار رئيس حزب فرنسا الأبيّة جان لوك ميلونشون في تصريح له، الى أن "لبنان يتعرض اليوم للقصف، كذلك تحصل إبادة جماعية منذ قرابة العام في غزّة".
وأمام هذا المشهد دعا رئيس حزب فرنسا الأبية الى عدم التصرف وكأن الصمت سيحررنا من مسؤولياتنا، معتبرا أنه "سواء أحببنا ذلك أم لا فنحن معنيون به".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب فرنسا الأبيّة: لبنان يتعرض للقصف وعلينا عدم التصرف وكأن الصمت سيحررنا من مسؤولياتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.