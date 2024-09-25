رئيس حزب فرنسا الأبيّة: لبنان يتعرض للقصف وعلينا عدم التصرف وكأن الصمت سيحررنا من مسؤولياتنا

اشار رئيس حزب فرنسا الأبيّة جان لوك ميلونشون في تصريح له، الى أن "لبنان يتعرض اليوم للقصف، كذلك تحصل إبادة جماعية منذ قرابة العام في غزّة".

وأمام هذا المشهد دعا رئيس حزب فرنسا الأبية الى عدم التصرف وكأن الصمت سيحررنا من مسؤولياتنا، معتبرا أنه "سواء أحببنا ذلك أم لا فنحن معنيون به".