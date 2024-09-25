جيش الاحتلال: 5 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان منذ قليل على منطقة الكرمل ووادى عارة فى جنوب حيفا بشمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما سقط صاروخ واحد على الأقل.

وأدت الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت، وكذلك في المجتمعات المحيطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات .

من جانبها، قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم إن حزب الله حاول ضرب أحد مواقعها الاستراتيجية ولكن بفضل الدفاعات المثبتة مسبقًا، لم تنجح المحاولة.

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا إسرائيليا قرب غور الأردن

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف إسرائيلي قرب غور الأردن بمسيّرة وتل أبيب تفرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيّرة بحسب روسيا اليوم.

وأصدرت المقاومة الاسلامية في العراق بيانا حول العملية، قالت فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسير هدفا قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في منطقة عربة عند الحدود الفلسطينية الأردنية خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيّرة التي أُطلقت من العراق.

كما ذكرت بأن الطائرة المسيرة استهدفت قاعدة "رامون" العسكرية، وفشلت الدفاعات الإسرائيلية بالتصدي لها.

وتعد قاعدة رامون الجوية إحدى أكبر وأهم القواعد الجوية الإسرائيلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتبعد عن شبه جزيرة سيناء المصرية ما يقارب 30 كلم، ويطلق على قاعدة رامون بالعبرية “كناف 25″، أي جناح 25، وهو الجناح الذي يحتوي على أقوى الأسراب المقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، ومنها تنطلق الطائرات الإسرائيلية لاستهداف قطاع غزة