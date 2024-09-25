دعوة جميع البريطانيين إلى مغادرة لبنان فورا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني، جميع البريطانيين في لبنان "المغادرة فورًا" حيث تم نشر حوالي 700 جندي بريطاني في قبرص في حالة الحاجة إلى إخلاء طارئ.

وقال السير كير ستارمر "إننا نعمل على تكثيف خطط الطوارئ ... في ضوء التصعيد"، مع تزايد المخاوف من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال رئيس الوزراء "من المهم أن نكون واضحين حقًا: الآن هو الوقت المناسب للمغادرة".

ويوجد الآلاف من الرعايا البريطانيين في لبنان.

ومن جهته، حث وزير الدفاع جون هيلي - الذي ترأس اجتماعًا للجنة الطوارئ كوبرا في المملكة المتحدة في وقت سابق - جميع البريطانيين على مغادرة البلاد التي مزقتها الأزمة "الآن".

تجهيزات إجلاء

وتوجد سفينتان حربيتان بريطانيتان بالفعل في المنطقة وسيتم استخدامهما إذا تم إصدار أي أمر بعملية إخلاء. كما أن طائرات ومروحيات سلاح الجو الملكي في وضع الاستعداد.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن القاعدة العسكرية البريطانية الرئيسية في قبرص أكروتيري - RAF Akrotiri - نقطة انطلاق مهمة.

وسوف يتم نشر أفراد عسكريين في الساعات القادمة. وسوف يتم دعمهم من قبل قوات الحدود ومسؤولي وزارة الخارجية

وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا للجهود البريطانية للتحضير لعملية إخلاء محتملة واسعة النطاق - وهي خطوة معقدة وخطيرة كانت متوقعة منذ فترة طويلة كاحتمال نظرًا للتقلبات على الأرض.

ووصف بيان حكومي هذه الخطوة بأنها "المرحلة الأولى من خطط الطوارئ في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة".

وفي إشارة إلى القلق المتزايد، غادر السيد هالي مؤتمر حزب العمال مبكرًا لرئاسة اجتماع كوبرا للوزراء وكذلك رؤساء الاستخبارات والدبلوماسيين.

وقال وزير الدفاع في بيان بعد ذلك: "لقد أظهرت الأحداث في الساعات والأيام الماضية مدى تقلب هذا الوضع، ولهذا السبب فإن رسالتنا واضحة، يجب على الرعايا البريطانيين المغادرة الآن".

واضاف: "نواصل حث جميع الأطراف على التراجع عن الصراع لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح. وتضمن حكومتنا أن تكون جميع الاستعدادات جاهزة لدعم المواطنين البريطانيين في حالة تدهور الوضع. وأود أن أشكر الموظفين البريطانيين الذين ينتشرون في المنطقة على التزامهم واحترافهم".

مدمرتان

وتتواجد المدمرة HMS Duncan من طراز 45، والسفينة RFA Mounts Bay، وهي سفينة مساعدة تابعة للأسطول الملكي، متواجدة بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على استعداد للتعبئة.

وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يسارع فيها الجيش للاستعداد لإجلاء محتمل للمواطنين البريطانيين من لبنان.

وفي الشهر الماضي فقط، كان أكثر من 1000 عسكري على أهبة الاستعداد في قبرص والمملكة المتحدة للتعبئة مع تصاعد التوترات. وقد تم تخفيف هذا المستوى من الاستعداد لاحقًا ولكنه الآن يتم رفعه مرة أخرى، مع تفاقم الأزمة بشكل أكبر.

وفي الأسبوع الماضي، شنت إسرائيل أكبر هجوم لها ضد حزب الله - المدعوم من إيران - منذ أن خاض الجانبان الحرب في عام 2006. وتعتبر الحكومة البريطانية الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية.

وبدأت العملية بتفجير آلاف أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها المجموعة - على الرغم من أن إسرائيل لم تؤكد أنها كانت وراء هذا الهجوم الهجين السري.

وتطورت بسرعة إلى حرب علنية، حيث أطلقت الطائرات الإسرائيلية موجات عقابية من الغارات الجوية. وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها استهدفت مواقع أسلحة حزب الله وقتلت عددًا من كبار القادة. ومع ذلك، قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف، بما في ذلك النساء والأطفال.

أُجبر عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم في جنوب لبنان.

هدف العملية الاسرائيلية

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن هدف عمليتها هو منع حزب الله من القدرة على إطلاق النار على شمال إسرائيل - وهو ما فعلته الجماعة المسلحة منذ اليوم التالي لهجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، والتي أشعلت الحرب في غزة.

أجبرت ضربات حزب الله عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين على الفرار من منازلهم في شمال إسرائيل. وتقول الحكومة إنها تريد تمكينهم من العودة إلى ديارهم ـ وهو الهدف الذي تعهد حسن نصر الله، زعيم حزب الله ـ بإحباطه.

وتثير العملية الإسرائيلية ـ التي وجهت ضربة عقابية لحزب الله ـ احتمال استخدام حزب الله لترسانته من الصواريخ طويلة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الإسرائيلية ـ ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى هجوم بري إسرائيلي.