سلطات مصر والأردن والعراق دانت العدوان على لبنان: اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة

حذّرت مصر والأردن والعراق في بيان مشترك، من أن "إسرائيل تدفع المنطقة الى حرب شاملة".

واشار وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى أنهم بحثوا "التصعيد الخطير الجاري في المنطقة". وشددوا على أن "وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مؤكدين أن "اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".