لأول مرة في هذه الحرب ..صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب لأول مرة في هذه الحرب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا واحدا انطلق من لبنان باتجاه تل أبيب واعترِض من منظومة الدفاع الجوي.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم، في نتانيا وغوش دان في تل أبيب.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يسجل أي إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منظومة دفاع مقلاع داود اعترضت الصاروخ الباليستي الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب.

ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ودعا الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية.

ويشن جيش الاحتلال، منذ صباح أول أمس الاثنين، هجوما هو الأعنف والأوسع على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.