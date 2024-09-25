شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جنوب غربي المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب غربي المكسيك.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 110 كيلومترات من مدينة بويرتو ماديرو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

