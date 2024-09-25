شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات ميانمار ترفع حصيلة القتلى إلى 419 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ميانمار، جراء إعصار "ياجي"، إلى 419 شخصًا في تسعة أقاليم.

وذكرت الحكومة العسكرية في ميانمار أن الفياضانات الأخيرة الناتجة عن الإعصار والموسم المطير الجنوبي الغربي طالت أكثر من 14 ألف شخص في 54 بلدة.

وقدّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بنحو 890 ألف شخص، مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.