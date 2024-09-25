السجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين في قضية خلية العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمعروفة بخلية العمرانية.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.