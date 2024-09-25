شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب المجتمع الدولى بالتصدى للسلوك الإجرامى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

استنكر المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الغارات التى شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلى على لبنان، والتى أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى، مطالبا المجتمع الدولى بالتصدى للسلوك الإجرامى الذى تنتهجه دولة الاحتلال فى ظل الصمت الدولى المُريب، والذي يبعث برسالة مضمونها أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يدعمون ما تقوم به إسرائيل من جرائم، من شأنها الدفع بالمنطقة نحو الهاوية.

وقال " الجندي"، إنه من الضروري التحرك لاحتواء هذا التصعيد حفاظا علي استقرار المنطقة التي باتت علي شفت الدخول في حرب جديدة علي الجبهة اللبنانية ، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها علي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في حرب غير متكافئة، أدت إلى سقوط الألاف من الشهداء والمصابين علي مدار ما يقرب من العام، فضلا عن تدمير كامل للبنية التحتية في القطاع المحاصر، مطالبا القوى الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري مواصلة الجهود من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب هناك، مؤكدا أن إنهاء هذه الحرب الظالمة هي الخطوة الأهم في طريق استقرار الشرق الأوسط، فضلا عن بدء مساء دبلوماسي لإيجاد حل لأزمات وقضايا المنطقة، فالحرب لن تنتج إلا مزيد من التوتر والخسائر التي يدفع ثمنها الجميع.

وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة العمل من أجل انتزاع اعتراف دولي بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف، فضلا عن احترام سيادة دولة لبنان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تطيح باستقرار المنطقة وهو ما سيكون له انعكاسات علي جميع دول العالم خال الفشل في مواجهته.