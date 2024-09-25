شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: الدولة حريصة على مصالح العمال وتشجيع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة حريصة على خروج قانون العمل بصورة متوازنة في علاقات العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات لتشجيع الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن المستشار محمود فوزي دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين اطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.

وبحث اللقاء الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل،خلال الفترة المقبلة، في"المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيداً لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.