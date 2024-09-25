شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: العلاقات المصرية الصينية نموذج للشراكة الناجحة بتحقيق تطلعات الشعبين والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد من حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، في احتفالية السفارة الصينية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وعام الشراكة الصينية المصرية 2024.

وضم وفد حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، محمد الشورى، نائب رئيس الحزب ومحمد أمين نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجية .

من جهته، أعرب المستشار رضا صقر، عن اعتزازه بتلك الدعوة والمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس قيمة وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والتي تمر بأهم مراحلها وأكثرها ازدهارا.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن العلاقات المصرية الصينية نموذج ناجح لشراكة تقوم على التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة التي تحقق مصالح الشعبين.

ونوه بأن مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية دبلوماسيا، وهذا له دلالاته وانعكاساته على طبيعة العلاقات بين البلدين وتدفع بها نحو مزيد من التعاون والشراكة الإستراتيجية.