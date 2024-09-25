شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تقدير دولى واعتراف بدوره والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، على أهمية مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد حصوله على اعتماد خاص يتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و21 سبتمبر، تليها الجلسات الرسمية للقمة يومي 22 و23 سبتمبر.

ولفت الشهابى، إلى أن تلك المشاركة تعكس تقديرا دوليا لدور المنتدى واعترافا من مؤتمر قمة المستقبل بدوره في تمكين الشباب المصرى وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية، معتبرا أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل الدولية، خطوة من خطواته المدروسة على طريق تعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، بما يشمل الأمن والسلام الدوليين، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن قمة السلام توفر للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة، منوها بأن هذه المشاركة خطوة محورية في مسيرة المنتدى، حيث تبرز التزامه بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على الساحة العالمية، إضافة إلى ذلك فإن حصول منتدى شباب العالم على الاعتماد الخاص للمشاركة في القمة فرصة مهمة لتقديم رؤى الشباب حول التحديات العالمية؛ ما يُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا

وأشار الشهابى إلى أن تلك المشاركة تعزز أيضا دعم منتدى شباب العالم المصرى لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية مضيفا أنها تتيح للشباب المصرى فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين بحيث يكون لآرائهم تأثير في النقاشات الدولية بما ينعكس صياغة السياسات الدولية المستقبلية.

وأكد رئيس حزب الجيل على أهمية مشاركة الشباب المصرى من خلال منتدى شباب العام فى المحافل والمؤتمرات الدولية لنقل صورة حقيقية عن الواقع المصرى التنموي وتمكين الدولة للشباب من الجنسين فى قيادة مجالات العمل التنفيذى والبرلماني، مشيرا إلى أن قمة المستقبل التى تعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك توفر للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة، وتعد هذه المشاركة خطوة محورية في مسيرة المنتدى، حيث تبرز التزامه بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على الساحة العالمية.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية فى قمة المستقبل على لسان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، مشددا أن الاستراتيجية تتضمنت هيكلا مرنا يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويدعم هذا الهيكل المرن القطاع الخاص، كما تعزز أيضا الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى ٥إطار شامل التمويل لسد فجوات تمويل التنمية.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الاستراتيجية الوطنية لاقت ترحيبا من المشاركين فى تلك الجلسة التى نظمتها مصر بعنوان استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبى والتى انعقدت ضمن فعاليات فنية لقمة المستقبل.