شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى جلسة نقاشية بكتلة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

تنظم كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مساء اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وذلك بمناسبة صدور 3 سنوات علي اطلاقها في سبتمبر 2021.

وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس اللجنة الإعلامية المركزية، إن الجلسة تناقش محاور الاستراتيجية المختلفة وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والمحور الأخير التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح "الملاح "، أن كتلة الحوار وجهت الدعوة للجنة الدائمة لحقوق الانسان وعدد من البرلمانيين والأحزاب السياسيين لتقييم الاستراتيجية ومتابعة خطة التنفيذ ومعوقات التنفيذ مؤكدا أن كتلة الحوار ستتقدم بطرحها للجهات المعنية.

وأشار حازم الملاح إلي ضرورة تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز و تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات ومتابعة خطوات التطبيق الفعلي للاستراتيجية.

وتأتى الجلسة النقاشية في إطار النقاشات المستمرة التي تجريها كتلة الحوار مع الأطراف المعنية بهدف الوصول لرؤية توافقية في عدد من القضايا المثارة.