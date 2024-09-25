مليون جرعة من لقاح جدري القردة تبرع إلى قارة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده ستتبرع بمليون جرعة من لقاح جدري القردة إلى دول في قارة أفريقيا ينتشر فيها هذا الوباء .

وقال الرئيس، في كلمته له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب إن نتحرك بشكل عاجل لمكافحة وباء الجدري في أفريقيا. إننا على استعداد للتعهد بمبلغ 500 مليون دولار لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع هذا الوباء، والتبرع الآن بمليون جرعة من لقاح الجدري"، وفقا لما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسيية اليوم.

وأضاف "ندعو شركائنا أن ينتهجوا خطوة مشابهة" ويتعهدوا بالمزيد من المنح.

وقال البيت الأبيض يوم أمس إن واشنطن سلمت بالفعل 10 آلاف جرعة لقاح إلى نيجيريا في أغسطس الماضي و50 ألف جرعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هناك شحنة لقاحات من 300 ألف جرعة لقاح ستتاح على الفور عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين وتحالف اللقاحات ومنظمة الصحة العالمية.

ووفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بدأت رواندا أول حملة تطعيم ضد جدري القردة في القارة الأسبوع الماضي. فيما أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركز الوباء والتي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، أنها ستبدأ حملة التطعيم في الثاني من أكتوبر المقبل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، جرى الإبلاغ عن ما مجموعه 25 ألفا و93 حالة مشتبه إصابتها بالجدري و723 حالة وفاة في جميع أنحاء القارة في الفترة من يناير 2024 وحتى 8 سبتمبر الجاري.

وحتى الآن تسلمت الكونغو الديمقراطية حوالي 200 ألف جرعة لقاح من الاتحاد الأوروبي وحوالي 50 ألف جرعة من الولايات المتحدة الأمريكية.