حزب الله: قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون بصواريخ فادي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم، عن استهدافه مصنعا للمواد المتفجرة في منطقة زخرون بصواريخ من طراز "فادي 3"، وأوضح الحزب في بيان أن العملية جاءت ضمن إطار التصعيد المستمر مع إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن حزب الله قصف أيضاً، وللمرة الثانية، مستعمرة كريات موتسكين شمال إسرائيل، مستخدماً دفعات من صواريخ "فادي 1". وأضاف الحزب أن هذا التصعيد يأتي رداً على الهجمات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، مؤكداً أن المقاومة مستمرة في توجيه الضربات العسكرية رداً على الاعتداءات.

لم تصدر السلطات الإسرائيلية بعد تعليقاً على هذه الهجمات، في وقت تتصاعد فيه المواجهات العسكرية على الجبهات الشمالية.

الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءين من الاحتياط للعملية العسكرية في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن بدء استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لدعم العملية العسكرية في المنطقة الشمالية.

وأكد الجيش في بيان أن استدعاء هذين اللواءين يأتي لتنفيذ مهام عملياتية في القطاع الشمالي، بهدف تعزيز الجهود القتالية ضد حزب الله، وحماية سكان إسرائيل. وأشار البيان إلى أن تجنيد اللواءين سيسهم في تهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

من جانبه، شدد قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين، على أهمية جاهزية القوات لتحقيق تغيير في الوضع الأمني، بما يسمح بعودة سكان الشمال. وخلال زيارته لقادة وجنود اللواء السابع أثناء التدريبات على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية *سهام الشمال*".

غالانت: حزب الله ليس حماس وعلينا تحقيق هدفنا بإعادة النازحين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن حزب الله بات يختلف تمامًا عما كان عليه قبل أسبوع، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في جنوب لبنان. جاء ذلك خلال لقاء غالانت بجنود إسرائيليين يتدربون على سيناريوهات لاجتياح بري.

وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، استعد غالانت للقاء الجنود الذين يواصلون تدريباتهم على سيناريو اجتياح بري، وقال: "إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة في معركتها ضد حزب الله"، مضيفًا أن حزب الله تعرض لضربات قاسية في عدة مجالات، بما في ذلك القيادة والسيطرة، والعناصر المقاتلة، ووسائل الحرب.

غالانت أوضح أن حزب الله يختلف عن حركة حماس، رغم وجود بعض التشابهات، مشيرًا إلى أن "التضاريس والتهديدات والتحديات تختلف بين الجبهتين". وأضاف: "أثق تمامًا في الجيش الإسرائيلي، ونعلم كيف نوجه الضربات اللازمة لتحقيق أهدافنا، وأي عدو لحزب الله سيلقى مصيره".

وفي كلمته للجنود، شدد غالانت على أهمية مواصلة العمليات العسكرية حتى تتمكن إسرائيل من إعادة سكان المستوطنات إلى منازلهم بأمان، مشيرًا إلى أن حزب الله يسعى إلى تدمير إسرائيل، ويجب أن تستمر العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.

منذ بدء التصعيد العسكري، تزايد الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن عملية برية تهدف إلى تأمين عودة أكثر من 100 ألف نازح إسرائيلي من المستوطنات الحدودية مع لبنان. في المقابل، تسبب القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي في نزوح أكثر من 111 ألف لبناني من الجنوب، مع زيادة أعداد النازحين إلى ربع مليون منذ بدء الهجمات المكثفة الأسبوع الماضي.

من جانبه، دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين اللبنانيين إلى مغادرة منازلهم قبل شن هجمات جوية واسعة النطاق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الغارات الإسرائيلية ستستمر، محذرًا المدنيين من العودة إلى مناطقهم قبل انتهاء العمليات.