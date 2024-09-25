حيوانات مفترسة وأكبر مخزن خردة.. ماذا جرى في جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

ضبط اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أثناء جولته بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة، أكبر موقع لتجميع الخردة بشارع سكة سندوب أمام مقابر العيسوي بجوار وداخل خزان المياه.

وفوجئ المحافظ استيلاء أحد المواطنين على خزان المياه التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة المحيطةبه، مما أدى إلى تشويه المظهر الجمالي والحضاري للشارع والمنطقة.

رافق محافظ الدقهلية، خلال الجولة الدكتور عماد عبدالله، السكرتير المساعد للمحافظة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة .

وأمر مرزوق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المالك لهذه التجمعات لاستيلائه على أحد المنشآت المملوكة للدولة وتشويه الصورة البصرية للمواطنين وحيازة حيوانات مفترسة بالمكان.

كما أمر المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بتفريغ خزان المياه من كافة تجمعات الخردة وتنظيفه وتسليمه إلى الهيئة القومية لمياه الشرب ، وكلف رئيس الهيئة القومية بالدقهلية باستلام الخزان واستغلاله وتعيين مشرف عليه لمتابعته .

ووجه "مرزوق" بنقل الخردة بالكامل إلى مصنع تدوير المخلفات بسندوب ، والتحفظ على كافة المعدات والأجهزة بالموقع .

وكلف المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بإزالة كافة الآثار السلبية الناتجة عن تجمعات الخردة وتجميل المنطقة المحيطة من خلال زراعة الأشجار ودهان الحوائط والخزان وغسيل منطقة تجمع الخردة بعد نقلها.