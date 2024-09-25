شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسنين هيكل الحاضر الغائب بمعرض نقابة الصحفيين للكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تتصدر صور الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، معرض نقابة الصحفيين للكتاب، فى افتتاحه اليوم، ويذكر أن الذكرى الـ 101 على ميلاد "هيكل" كانت الإثنين الماضى وهو الذى حفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية ويُعد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين.

وقد صل منذ قليل وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من قيادات اتحاد الناشرين نقابة الصحفيين استعدادا لافتتاح النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب فى الدور الرابع بمقر النقابة.

ومن المنتظر افتتاح خالد البلشى نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بعد قليل النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب فى الدور الرابع بمقر النقابة.

وقد أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن المعرض يستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة.

وقال النقيب، إن عدد دور النشر المشاركة فى المعرض يبلغ 40 دار نشر مصرية تقدم خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.

ووجه النقيب الشكر لمجلس إدارة اتحاد الناشرين برئاسة فريد زهران، وأشار إلى أن المعرض نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة، والاتحاد لتوفير عددٍ من الخدمات المشتركة لأعضاء النقابة، وأعضاء الاتحاد.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، إنه تم تجهيز الدور الرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذى يعد الأول من نوعه فى نقابة الصحفيين.



وأضاف أن النقابة تستعيد دورها الريادى كمنبر ثقافى لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب، وخلال الفترة القادمة.



نقيب الصحفيين خلال افتتاح معرض الكتاب



معرض الكتاب



حركة البيع والشراء



جولة نقيب الصحفيين داخل المعرض



نقيب الصحفيين



جولة فريد زهران رئيس اتحاد الناشريين



معرض الكتاب

معرض الكتاب



معرض الكتاب



الكتب المعروضة



كتاب بعنوان فلسطين وجاراتها



صور هيكل



جولة نقيب الصحفيين وفريد زهران



فريد زهران



معرض الكتاب



معرض الكتاب



معرض الكتاب بنقابة الصحفيين



معرض الكتاب



معرض الكتاب



معرض الكتاب



جمال عبد الرحيم



معرض الكتاب



معرض الكتاب



معرض الكتاب



فريد زهران



معرض الكتاب