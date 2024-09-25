شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انتهاك صارخ للقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أدانت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتي أدت إلى سقوط مئات الضحايا وتدمير مناطق واسعة من البنية التحتية، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية فى لبنان ستؤدى إلى مزيد من الدمار والخراب فى المنطقة

وأوضحت سلامة، أن القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق في الجنوب والبقاع اللبناني بشكل غير مسبوق، يعكس سياسة العنف والتدمير التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعوب العربية، مشيرة إلى أن عدد القتلى تجاوز 274 شخصًا وأكثر من 1024 جريحًا، وهي حصيلة غير مسبوقة منذ بدء هذه الاعتداءات في أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الأعمال العدوانية ستؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب في المنطقة، وتدفع بالمنطقة نحو حرب شاملة تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء.

وطالبت سلامة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب اللبناني، مؤكدة أن استقرار المنطقة لا يتحقق إلا باحترام القوانين الدولية وإنهاء الاحتلال.

وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات، وضرورة العمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.