"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: هدف الولايات المتحدة منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن "القتال الذي أدى لمقتل أكثر من 700 شخص بلبنان حرب حتى لو لم تسمه إدارة بايدن كذلك، وهدف الولايات المتحدة منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل".

وكشف "أكسيوس"، أن "إدارة بايدن أبلغت حكومة نتانياهو معارضتها عملية برية في جنوب لبنان، والإيرانيين مترددون جدا الآن في المشاركة بشكل مباشر في القتال بلبنان".