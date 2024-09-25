شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدعم لمستحقيه بقاعدة بيانات توحد الجهود التطوعية أبرز مميزات التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال ما يقوم به من دور تنموي إلى جانب دوره الخيري في دعم الفئات الأولى للرعاية،على إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال العمل التطوعي بتوحيد كافة الجهود التنموية من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

يضم التحالف الوطنى الآلاف من الموظفين والعاملين من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن آلاف المتطوعين الذين شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

كما تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

كما سعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، الأمر الذي يعكس أن هذه التجربة تجربة وطنية تستهدف توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.