هاليفي: نستعد لعملية برية في لبنان وحزب الله وسع دائرة قصفه وسيحصل على رد قوي اليوم

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "طائراتنا تهاجم دون توقف في لبنان ونستعد لعملية برية".

وقال: "حزب الله وسع دائرة قصفه وسيحصل خلال هذا اليوم على رد قوي".

وأضاف "هدفنا واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان"، زعم "أننا نستعد لمناورة برية والدخول لأرض العدو والقرى التي حولها حزب الله إلى موقع عسكري كبير".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.