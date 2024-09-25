رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهي شركة مساهمة مصرية.

ووقع على العقد الابتدائي كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و"أولاف هوفمان"، المفوض بالتوقيع عن شركة "دي دبليو آي دويتشيه فاسر إنترناشيونال " جي إم بي اتش"، وأحمد أبو المجد، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين.

يأتي تأسيس الشركة بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة، ونظام المياه الذكي، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة مياه الري، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة، بما في ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه، والرفع، والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه، أو مياه الصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب التوقيع، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأن تأسيس الشركة يستهدف تأدية الخدمات الكاملة للعملاء مثل: التنقية، والمعالجة، وتوزيع المياه، وأنظمة تجميع الصرف الصحي، وتوزيع مياه الري، وبيع المياه، فضلا عن تشغيل وإدارة وصيانة محطاتِ الصرف الصحي، والصرف الصناعيّ، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الصرف الصناعي، وتوصيلاتهما.

وأضاف: ستعمل الشركة أيضا على تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية، ومعالجة المياه، وشبكات التوزيع، وخطوط النقل، ومعالجة المياه، وإعادة تدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المعمول بها.

يذكر أنه وفقا لعقد التأسيس، يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.