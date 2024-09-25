مسؤولون إسرائيليون: لا يوجد تقدم كبير فيما يتعلق بمبادرة التهدئة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قلت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن المبادرة الجديدة هي الأولى التي يتم فيها ربط جبهتي غزة ولبنان في إطار حملة دبلوماسية أمريكية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أنه لا يوجد تقدم كبير فيما يتعلق بمبادرة واشنطن التي تساعد باريس في صياغتها.

وأوضح مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون غربيون، أن تفاصيل المبادرة يجري صياغتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، قوله إن إسرائيل ليس لديها مانع من بحث التسوية مع واشنطن شرط أن تأتي بالأمن لسكان الشمال.

ولفتت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق وإذا رفض حزب الله فإنها ستنال الشرعية لعمليتها، مؤكدة أن فرص نجاح المبادرة الأمريكية ضئيلة وفق التقديرات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وأشار مصدر أمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي بشأن شمال إسرائيل.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي، أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن لبنان.

ولفت "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إلى أنه قد يتم الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.