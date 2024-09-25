شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: منتدى شباب العالم أصبحت منصة دولية لها رؤية مستقبلية واضحة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن مشاركة منتدى شباب لعالم بقمة المستقبل بنيويورك يجعلنا نفخر بنموذج محلي وصل للعالمية برؤية مستقبلية واضحة وإرادة حقيقية لتمكين الشباب، مؤكدا أن هذه المشاركة اعتراف دولي بهذا النجاح.

وأضاف احمد مقلد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سيـ، إن منتدى شباب العالم أصبحت منصة دولية معترف بها ضمن آليات معتمدة لمنظمة الأمم المتحدة حيث تحضر وتشارك في أهم لقاء تعقده الامم المتحدة في الوقت الحالي من خلال قمة المستقبل بنيويورك.

وتابع: "هذا الاعتراف بأهمية منتدى شباب العالم يجب أن يجعلنا كمصريين في حالة من الفخر وتلك المنصة قدرت توصل لهذا العمل نتيجة نجاحات متتالية ابتداء من النسخة الاولى في عام 2017 وصولا إلى هذه القمة الفعالة التي تعقدها الامم المتحدة"، مؤكدا أن منتدى شباب العالم عزز دور الشباب والرسالة الرئيسية تحقيق نموذج التكامل بين الحضارات.

