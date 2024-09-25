شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى ضخ دماء وأفكارا فى الحياة الحزبية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني حرك الحياة السياسية والحزبية فى مصر، تحت شعار مصلحة الدولة العليا وأمن مصر القومى، بل وجمع الجميع على مائدة مفاوضات واحدة من أجل الوطن.

وأضاف فى تصريح صحفي أن استمرار الحوار الوطني يُعني ضخ دماء وأفكار فى الحياة الحزبية والسياسية، وفرصة لكل القوى السياسية للتعبير عن أفكارها فى مختلف القضايا من أجل مصر، موضحا أن الحوار الوطنى نجح لأنه انطلق دون أى قيود أو خطوط حمراء، سوى مصلحة الوطن العليا، وتابع أن الحوار الوطني مكسب حقيقي وفكرته تخدم الوطن واستطاع لأول مرة منذ عقود جمع كل القوى السياسية والمدنية والحزبية على طاولة واحدة من أجل الوطن.