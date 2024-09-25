شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الحوار الوطنى ناقش قضايا تمس المواطن بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر

كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر خلال الفترة الماضية، لافتا أنه نجح فى خلق مساحات مشتركة وتلاحم سياسي لكافة القضايا التي يتم مناقشتها وبإختلاف الرويء بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد الشهابي في تصريح صحفى أن الحوار الوطني لعب دورًا حيويًا في مناقشة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة وتابع قائلاً: "الحوار الوطني نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضي كل الأطراف المشاركة"، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأكد أن الحوار الوطني ناقش قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، كالدعم النقدي وملف الحبس الإحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها



